الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسام عاشور











انتشرت أخبار في الآونة الأخيرة عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام عاشور، لضمه في نهاية الموسم.





وأوضح مصدر داخل جهاز الكرة فى نادي الزمالك، أن هذا لم يحدث مطلقًا، قائلًا، "مع كامل الاحترام لقدرات حسام عاشور، إلا أن إدارة الزمالك لم تدخل في مفاوضات مع اللاعب".





وتابع، "أندهش من محاولة البعض ترديد مثل هذه الأخبار على الرغم من أنها عارية تمامًا من الصحة، فالزمالك لديه ثقة كبيرة فى عناصره بجميع المراكز".





جدير بالذكر أن عقد حسام عاشور ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى، ولم يجدد اللاعب عقده مع الفريق حتى الآن.