Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريف إكرامي يتفق مع الأهلي لإعلان انضمامه إلى بيراميدز

السبت 07/مارس/2020 - 07:28 ص
Advertisements
شريف اكرامي
شريف اكرامي
أمل الحلفاوي
Advertisements





ذكرت تقارير صحفية في الأيام الماضية عن توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لنادي بيراميدز، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة بالأخير في انتقالات الصيف المقبل.


وأراد شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، أن يعلن بشكل رسمي عن انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.


وكان شريف إكرامي حارس الأهلي قد أبلغ مجلس الإدارة برغبته فى عدم البقاء، بسبب عدم المشاركة فى المباريات، وليس فيما يتعلق بشأن قرب انتهاء عقده مع الفريق، وأعلن ذلك رسميًا عبر حسابه الرسمي، بأن هذا الموسم الأخير له مع المارد الأحمر.


شريف إكرامي اتفق مع إدارة الأهلي على الإعلان عن خطوة الانتقال إلى بيراميدز خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبته الكبيرة بالعودة لصفوف منتخب مصر من جديد.


جدير بالذكر أن شريف إكرامي اشترط في عقد انتقاله إلى بيراميدز أن يلعب أساسيًا، وذلك حسب ما أشارت التقارير الصحفية.


ويعتمد السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلي على محمد الشناوى فى تشكيله الأساسي، كما أنه تم قيد مصطفى شوبير فى القائمة الإفريقية خلال الفترة الماضية.
Advertisements

أخبار تهمك

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعة الا ربع

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 12 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

07:06 ص

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status