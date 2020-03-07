نجم صن داونز يطالب جماهير فريقه بمساندتهم أمام الأهلي



وأضاف :"أطالب الجماهير بالقدوم بأعداد كبيرة إلى الملعب، ولنجعلها حربًا باللون الأصفر حتى نخيف نجوم الأهلي، وجود الجمهور خلفنا يعطينا دفعة قوية للآداء بشكل أفضل".



وتابع:"في ذهن الأهلي فهم مازالوا يفكرون في هزيمتهم هنا بخماسية الموسم الماضي وهذا سيلعب دورا كبيرا في المباراة كما يظنون لكن نحن نعرف أن هذه ليست المباراة ذاتها ولكن الأهلي سيفكر فيها".



