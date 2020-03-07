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نجم صن داونز يطالب جماهير فريقه بمساندتهم أمام الأهلي

السبت 07/مارس/2020 - 07:24 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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طالب ليل لاكاي نجم صن داونز الجنوب إفريقي جماعير فريقه بمساندتهم أمام الأهلي الذي مازال يفكر في هزيمته بخماسية نظيفة التي حدثت في العام الماضي.



وقال لاكاي في تصريحات نشرها موقع كيك أوف الجنوب أفريقي :"جماهيرنا ستملأ مدرجات الملعب وهذا سيعطينا دفعة قوية مثلما فعلت جماهير الأهلي في مصر".



وأضاف :"أطالب الجماهير بالقدوم بأعداد كبيرة إلى الملعب، ولنجعلها حربًا باللون الأصفر حتى نخيف نجوم الأهلي، وجود الجمهور خلفنا يعطينا دفعة قوية للآداء بشكل أفضل".


وتابع:"في ذهن الأهلي فهم مازالوا يفكرون في هزيمتهم هنا بخماسية الموسم الماضي وهذا سيلعب دورا كبيرا في المباراة كما يظنون لكن نحن نعرف أن هذه ليست المباراة ذاتها ولكن الأهلي سيفكر فيها".


ومن المقرر أن الأهلي سواجه صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوكاس موريبي في مباراة العودة في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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