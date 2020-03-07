ماني يوجه رسالة لنجوم ليفربول قبل مواجهة بورنموث

وجه السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي قبل مواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي رسالة لزملاءه في الفريق طالبهم فيها بالاستفادة من اسوأ أسبوع لهم هذا الموسم من أجل الاقتراب أكثر من إحراز لقب الدوري الانجليزي للمرة الاولى منذ ثلاثين عامًا.





وقال ماني في تصريحات صحفية : "لدينا مباراة هامة السبت ثم أخرى الاربعاء، لذا سنكون جاهزين وسنعود أقوى".









واختتم ماني تصريحاته قائلاً : "هكذا الأمور تحدث في كرة القدم ونحن معتادون على ذلك، يجب أن نستمر في العمل ونتابع التقدم إذا اردنا أن نصبح أبطالا رائعين".









وسيطر ليفربول بشكل كبير على الدوري هذا الموسم وقبل خسارته الأولى هذا الموسم، كان قد فاز في 26 مباراة منها 18 مبلراة عالى التوالي وتعادل في مباراة واحدة من أصل 27 مباراة ليبتعد عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين بفارق 22 نقطة مع مباراة مؤجلة للسيتيزنز.









ويحتاج ليفربول إلى الفوز في أربع مباريات ليتوّج ببطولة يلهث وراها منذ عام 1990 ويحرز لقبه التاسع عشر مقلصا الفارق مع مانشستر يونايتد حامل الرقم القياسي برصيد 20 لقب إلى لقب واحد.









وكان كلوب مستعدا للتضحية بمسابقة الكأس عندما أراح نجومه محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو وترنت الكسندر آرنولد والحارس البرازيلي أليسون بيكر في ملعب ستامفورد بريدج.









وسيخوض ليفربول مواجهة بورنموث وتركيزه منصب على مباراته المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد وذلك في مباراة العودة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول وذلك في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.









وكان ليفربول تلقى خسارة مفاجئة على يد واتفورد المهدد بالهبوط للدرجة الثانية بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي في أول هزيمة لهم في الدوري بعد 44 مباراة لينتهي بذلك حلم الحمر بمعادلة إنجاز آرسنال بإنهاء الموسم دون أي خسارة في الدوري، كما سقط أمام مضيفه تشلسي بهدفين نظيفين ليودع بطولة كأس الاتحاد من الدور الخامس ليعيش اسوأ فترة منذ بداية الموسم بدأها بخسارته على أرض أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.