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سيتين يعتذر للاعبي برشلونة بسبب سارابيا

السبت 07/مارس/2020 - 07:20 ص
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سارابيا
سارابيا
ريهام عبد المحسن
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وجه كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة اعتذاراً للاعبي الفريق وذلك بسبب سلوكيات مساعده إيدر سارابيا أثناء مبلراة كلاسيكو الأرض يوم الأحد الماضي التي خسرها على يد غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين نظيفين وفقد على إثرها صدارة الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن كاميرات وسائل الإعلام كانت قد التقطت تعبيرات وإيماءات من سارابيا تجاه لاعبي البرسا في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين على ملعب سنتياجو برنابيو وأثارت ردود أفعال واسعة وغضب نجوم الفريق.

وقال سيتين في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية:" لقد اعتذرنا للجميع، لا يمكننا التصرف على هذا النحو ولا نرغب في رؤية أشياء من هذا القبيل، لقد ارتكبنا خطأ ويجب علينا تفادي تكرار ذلك مرة أخرى".

وأضاف:" لقد أثر هذا الموقف علي كثيرًا لأنني أشعر بالقلق إزاء صورة النادي، فنحن بحاجة إلى الاهتمام بها لأننا من الممكن أن نتعرض لانتقادات بسبب التبديلات والفنيات ولكن ليس بسبب سلوكياتنا".

وتابع:" من الصحيح أن تفهم كيف يتصرف الأشخاص في لحظات معينة، فلسنا جميعًا متشابهين، إيدر سارابيا يمتلك طباع جيدة وفي كثير من المواقف يساعدنا بشكل جيد لكن عليه أن يتعلم كيف يسيطر على نفسه، إنه يحاول أن يفعل ذلك ويتحسن في هذه النقاط لأننا واجهنا مثل هذه المواقف من قبل".

واختتم سيتين تصريحاته قائلاً:"إنه لأمر محرج بعض الشئ، أن أصبحت الحادثة قصة إخبارية وأثارت ردرود أفعال هائلة".
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