كيكي سيتين: ميسي هو برشلونة واللاعبين يعتمدون عليه







تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، عن دور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ودوره داخل العملاق الكتالوني.





ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ريال سوسيداد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب كامب نو.





وقال سيتين خلال مقابلة مع صحيفة "البريوديكو" الإسبانية:"ميسي لاعب من طراز عالي، وله أهمية كبيرة داخل الفريق، دائما ما نعتمد عليه، واللاعبين دائما ما يفكرون في الوصول إلى ميسي".





وتابع:" ليو ميسي يحل أكثر من 90 في المئة من مباريات الفريق، الاعتماد على ميسي شئ طبيعي من جانب اللاعبين، وأنا أيضا أفعل ذلك، وأعتمد عليه دائما".





وواصل:" تربطني علاقة جيدة مع جميع اللاعبين، وأذهب كل يوم لغرف خلع الملابس، وأصافحهم في أجواء رائعة للغاية".