الدوري السعودي| كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتفاق



ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الاتفاق، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان الس

عودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.





نتائج الفريقين في آخر مباريات:-



يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما عزز صدارته بفوز ثمين على التعاون بهدف نظيف، أحرزه سالم الدوسري، ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري المحترفين.





كما حقق الاتفاق فوزا كاسحا على أبها، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الماضية.





ترتيب الفريقين:-



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل 5 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 50 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف.



وعلى الجانب الأخر يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 26 نقطة، جمعهم من 20 مواجهة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في مبارتين، وهزم في 10 مواجهات، فيما سجل 33 هدف، وتلقى 28.







التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الاتفاق:-



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف



خط الدفاع: جانج هيون سوو، محمد جحفلي، علي البليهي، محمد البريك



خط الوسط: جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو



خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز.