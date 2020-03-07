Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدوري السعودي| كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتفاق

السبت 07/مارس/2020 - 07:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الاتفاق، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.


نتائج الفريقين في آخر مباريات:-

يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما عزز صدارته بفوز ثمين على التعاون بهدف نظيف، أحرزه سالم الدوسري، ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري المحترفين.


كما حقق الاتفاق فوزا كاسحا على أبها، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الماضية.


ترتيب الفريقين:-

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل 5 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 50 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف.

وعلى الجانب الأخر يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 26 نقطة، جمعهم من 20 مواجهة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في مبارتين، وهزم في 10 مواجهات، فيما سجل 33 هدف، وتلقى 28.



التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الاتفاق:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: جانج هيون سوو، محمد جحفلي، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز.



التشكيل المتوقع للاتفاق في مواجهة الهلال:-

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: سيدريك أميسي، صالح القمزي، فهد غازي، سعيد الربيعي

خط الوسط: فيليب كيش، اليريك دي سوزا، محمد الكويكبي

خط الهجوم: سلمان دوكارا، وليد أزارو، سعد السلولي
Advertisements

أخبار تهمك

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 12 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 12 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

07:06 ص

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status