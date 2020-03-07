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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تعادل ألافيس وفالنسيا

السبت 07/مارس/2020 - 07:10 ص
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ألافيس وفالنسيا
ألافيس وفالنسيا
أميرة فطيم
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خيم التعادل على المباراة التي جمعت بين ديبورتيفو ألافيس ونظيره فالنسيا، مساء اليوم الجمعة، والتي انتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وافتتح دانيال باريخو أهداف اللقاء لصالح فالنسيا عند الدقيقة 34، قبل أن يدرك إدجار مينديز لألافيس هدف التعادل عند الدقيقة 73.


وبهذه النتيجة رفع ألافيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، وارتفع رصيد فالنسيا إلى 42 نقطة في المركز السابع.


ويعتلي نجم برشلونة ليونيل ميسي، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 18 هدف.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:-


1- ليونيل ميسي "برشلونة" برصيد 18 هدف

2- كريم بنزيما "ريال مدريد" برصيد 13 هدف

3- لوكاس بيريز "ألافيس" برصيد 11 هدف

4- لويس سواريز "برشلونة" برصيد 11 هدف

5- أنخيل رودريجيز "خيتافي" برصيد 10 أهداف

6- جيرارد مورينو "فياريال" برصيد 10 أهداف

7- روجر مارتي "ليفانتي" برصيد 10 أهداف

8- انتي بوديمير "مايوركا" برصيد 9 أهداف

9- اياجو اسباس "سيلتا فيجو" برصيد 9 أهداف

10- خوسيلو "ألافيس" برصيد 9 أهداف
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