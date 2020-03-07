شبح 'كورونا' يهدد الدوري الإنجليزي













كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن شبح فيروس كورونا، أصبح خطراً يهدد إستمرارية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.









ووفقاً لما ورد عن شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن السلطات الأنجليزية تخشى تفشي المرض أكثر من ذلك في بريطانيا، وبالتالي سيهدد إستكمال البطولة.







وباتت خيارات عديدة أمام السلطات الإنجليزية، وهي إقامة المباريات دون جماهير، أو تأجيل بعض المباريات، أو توقع السيناريو الأسوأ وهو إلغاء المسابقة.









وكشفت الأنباء الواردة من إنجلترا، حول تأكد إصابة 90 شخص بالمرض حتى الآن، وتخشى الجهات المعنية من تفشي الوباء أكثر من ذلك.









وأوضحت التقارير، أن الحالة الوحيدة التي سيتم فيها إلغاء الدوري، هو إصابة أحد اللاعبين بالفيروس.