قبل لقائهما المرتقب.. تاريخ مواجهات أرسنال ضد وست هام يونايتد في البيرميرليج



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مواجهة سهلة نسبياً مساء اليوم السبت أمام ضيفه وست هام يونايتد بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد



وتُقام مباراة أرسنال صاحب الأرض والضيافة ضد وست هام يونايتد ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2020 ، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، حيث تُنقل المباراة حصرياً عبر قناة «BEIN SPORTS 2» بتعليق صوتي للمعلق المتميز خالد الغول.





تاريخ مواجهات أرسنال ضد وست هام يرجح كفة الجانرز



وفي سياق متصل التقى فريد أرسنال صاحب الأرض والضيافة بشكل عام مع ضيفه وست هام في 96 مباراة في كل البطولات، حقق الجانرز الفوز في 54 منها و تلقى الخسارة 20 مرة و حضر التعادل بينهما في 22 لقاء.





وبالحديث عن مباريات أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي لعب الفريق اللندني مع ضيوف ملعب الإمارات في 47 مرة تحقق الفوز في 30 و التعادل في 9 و خسر في ثمانية مناسبات أخرى.