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موعد مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الرجاء المغربي اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا - التشكيل المتوقع - القنوات الناقلة

السبت 07/مارس/2020 - 07:01 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف مازيمبي الكونغولي اليوم على ملعبه ووسط جماهيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، تحت قيادة الحكم باملاك تيسيمبا.


وكان فريق الرجاء البيضاوي المغربي فاز فى لقاء الذهاب على ملعب محمد الخامس بالمغرب بهدفين دون رد، سجلهم مالونجو وبدر بانون.


موعد مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي

يحل الرجاء ضيف على مازيمبي فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والواحدة بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 6.


تشكيل الرجاء المتوقع

حراسة المرمى: أنس زنيتي

خط الدفاع: فابريس جايل نجاه – سند الورفلي – بدر بانون – عمر بوطيب.

خط الوسط: فابريس نجوما – عمر عرجون – سفيان رحيمي – محمد زريدة – محسن متولي.

خط الهجوم: بين مالانجو.


بينما تشكيل مازيمبي المتوقع

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو.

خط الدفاع: ديو إيساما مبيكو – تاندي مبواني – كاباسو تشونجو – جوزيف أوتشايا.

خط الوسط: رينفورد كالابا – كريستيان كوفي – جلودي ليكونزا – إسحق تشيبانجو.

خط الهجوم: جاكسون موليكا – توماس أوليمينجوا
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