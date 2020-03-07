موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا - التشكيل المتوقع - القنوات الناقلة







يستضيف ملعب لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا مباراة قوية بين صن داونز صاحب الأرض والجمهور ونظيره النادي الأهلي المصري ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، تحت قيادة الحكم الجامبي بكاري جاساما.





موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والقنوات الناقلة



يحل الاهلي ضيف ثقيل على صن داونز فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والواحدة بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





التشكيل المتوقع لفريق الأهلي



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحي



خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج.



خط الوسط المهاجم : جونيور أجاي، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات



خط الهجوم : مروان محسن