Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا - التشكيل المتوقع - القنوات الناقلة

السبت 07/مارس/2020 - 06:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يستضيف ملعب لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا مباراة قوية بين صن داونز صاحب الأرض والجمهور ونظيره النادي الأهلي المصري ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، تحت قيادة الحكم الجامبي بكاري جاساما.


موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والقنوات الناقلة

يحل الاهلي ضيف ثقيل على صن داونز فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والواحدة بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.


التشكيل المتوقع لفريق الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج.

خط الوسط المهاجم : جونيور أجاي، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن


وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز فى مباراة الذهاب فى ستاد القاهرة الدولى بهدفين دون رد سجلهم الظهير الأيسر التونسي على معلول.
Advertisements

أخبار تهمك

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 12 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

07:06 ص

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status