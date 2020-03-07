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جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز
السبت 07/مارس/2020 - 06:55 ص
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حسام مجدي
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تستكمل غدا الأحد القادم 8 مارس منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بأخر 5 مباريات متبقية في الجولة.
مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي
وتلعب غدا الأحد 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وجاءت مواعيد كالآتي:
بارما × سبال
وتلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
سامبدوريا × هيلاس فيرونا
بينما تلعب هذه المباراة يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.
ميلان × جنوي
كما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.
أودينيز × فيورنتينا
فيما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.
يوفنتوس × إنتر ميلان
كما تلعب هذه المباراة يوم الاحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.
جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:
١- لاتسيو ٦٢ نقطة
٢- يوفنتوس ٦٠ نقطة
٣- إنتر ميلان ٥٤ نقطة
٤- أتالانتا ٤٨ نقطة
٥- روما ٤٥ نقطة
٦- نابولي ٣٩ نقطة
٧- ميلان ٣٦ نقطة
٨- هيلاس فيرونا ٣٥ نقطة
٩- بارما ٣٥ نقطة
١٠- بولونيا ٣٤ نقطة
١١- كالياري ٣٢ نقطة
١٢- ساسولو ٢٩ نقطة
١٣- فيورنتينا ٢٩ نقطة
١٤- أودينيزي ٢٦ نقطة
١٥- تورينو ٢٦ نقطة
١٦- ليتشي ٢٥ نقطة
١٧- سامبدوريا ٢٣ نقطة
١٨- جنوي ٢٢ نقطة
١٩- بريشا ١٦ نقطة
٢٠- سبال ١٥ نقطة
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