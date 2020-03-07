جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز



تستكمل غدا الأحد القادم 8 مارس منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بأخر 5 مباريات متبقية في الجولة.





مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي



وتلعب غدا الأحد 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وجاءت مواعيد كالآتي:





بارما × سبال



وتلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.



سامبدوريا × هيلاس فيرونا



بينما تلعب هذه المباراة يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.



ميلان × جنوي



كما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.



أودينيز × فيورنتينا



فيما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.



يوفنتوس × إنتر ميلان





كما تلعب هذه المباراة يوم الاحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.