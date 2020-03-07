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جدول ترتيب الدوري السعودي
السبت 07/مارس/2020 - 06:53 ص
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حسام مجدي
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لعبت أمس الجمعة ٦ مارس ٣ مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين.
ابرز مباريات الدوري السعودي أمس
وكان أبرز تلك المباريات التي لعبت أمس مباراة الأهلي والفيحاء والتي انتهت بفوز الأول بهدف مقابل لا شئ.
وبذلك يتبقى فقط ٣ مباريات على انتهاء الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز وستلعب الثلاثة اليوم.
متصدر الدوري السعودي الممتاز
ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد ٤٧ نقطة من أصل ٢٠ مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.
جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز
ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي " جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز كالآتي:
1- الهلال برصيد 47 نقطة
2- النصر برصيد 42 نقطة
3- الأهلي برصيد37 نقطة
4- الوحدة برصيد 36 نقطة
5- الرائد برصيد 32 نقطة
6-الفيصلي برصيد 31 نقطة
7- الشباب برصيد 31 نقطة
8- التعاون برصيد 29 نقطة
9- الفيحاء برصيد 27 نقطة
10-الاتفاق برصيد 26 نقطة
11- أبها برصيد 24 نقطة
12-الاتحاد برصيد 23 نقطة
13- الحزم برصيد 23 نقطة
14- الفتح برصيد 19 نقطة
15- ضمك برصيد 17 نقطة
16- العدالة برصيد 14 نقط
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