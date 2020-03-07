جدول ترتيب الدوري السعودي

ابرز مباريات الدوري السعودي أمس



وكان أبرز تلك المباريات التي لعبت أمس مباراة الأهلي والفيحاء والتي انتهت بفوز الأول بهدف مقابل لا شئ.

وبذلك يتبقى فقط ٣ مباريات على انتهاء الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز وستلعب الثلاثة اليوم.