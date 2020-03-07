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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد وموعد المباراة والقنوات الناقلة

السبت 07/مارس/2020 - 06:46 ص
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برشلونة
برشلونة
محمد الصو
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، نظيره ريال سوسيداد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.


وتأتي المباراة عقب هزيمة البلوجرانا للكلاسيكو الإسباني، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل دون على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة الماضية، ورغبته في الاستمرار بالمنافسة.


ويدخل برشلونة اللقاء برصيد 55 نقطة في وصافة الليجا بفارق نقطة عن الميرنجي صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 43 نقطة.


ويرصد "الفجر الرياضي" موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع من خلال التقرير الآتي:



تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD 3 الناقل الحصري للدوري الإنجليزي.



ومن المنتظر أن يدخل برشلونة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليه، جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، آرثور ميلو.

خط الهجوم: أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.


بينما يدخل ريال سوسيداد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: أليكس ريميرو.

خط الدفاع: جوسبا ثالدوا، أريتز إيلوستوندو، روبين لو نورماند، مونريال.

خط الوسط: إيغور زوبيلديا، ميكل ميرينو، يانوزاي، مارتين أوديغارد، ميكيل أويارزابال.

خط الهجوم: ويبيان جوزيه.
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