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4 حالات يتأهل من خلالها الأهلي على حساب صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 06:44 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.


ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، اليوم السبت 7 مارس الجاري، بملعب لوكاس موريبي في بريتوريا بإياب دور الثمانية لدوري الأبطال.


وكان الأهلي حقق فوزًا بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة لحساب ذهاب نفس الدور.


ويرصد "الفجر الرياضي" فرص الأهلي في التأهل من خلال التقرير الآتي:-


1- يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل الصعود لدور النصف نهائي.

2- التعادل بأي نتيجة يمنح المارد الأحمر بطاقة التأهل للمربع الذهبي من البطولة.

3- الهزيمة أقل من هدفين أو بأكثر من هدفين شرط إحراز أهداف، يؤهل الأهلي للدور المقبل.

4- الهزيمة بنتيجة 2-0، تجعل المباراة تذهب لركلات الترجيح الجزائية لتحديد المتأهل.
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