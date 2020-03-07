4 حالات يتأهل من خلالها الأهلي على حساب صن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.





ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، اليوم السبت 7 مارس الجاري، بملعب لوكاس موريبي في بريتوريا بإياب دور الثمانية لد وري الأبطال.





وكان الأهلي حقق فوزًا بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة لحساب ذهاب نفس الدور.





ويرصد "الفجر الرياضي" فرص الأهلي في التأهل من خلال التقرير الآتي:-