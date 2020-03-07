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حقيقة إصابة الفنانة لطيفة بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 06:21 ص
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بوابة الفجر
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قالت المطربة التونسية، لطيفة أنها تعرضت لموقف أثار الشكوك بداخلها عقب إصابتها ببرد، حبست نفسها في غرفتها لمدة أسبوع، وأرغمت كل من في منزلها على ارتداء الكمامة الطبية، لكي لا تنتقل العدوى إلى والدتها.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنها شفيت من مرضها بفعل تناولها للأدوية والأعشاب الطبيعية، وتأكد لديها عدم إصابتها بـ"كورونا"، لعدم ارتفاع حرارتها وتبين أنها أصيبت بالبرد بسبب الهواء البارد الصادر من جهاز التكييف الموجود في استوديو التسجيل.

ثم دعت لطيفة متابعيها لعدم الخوف من إصابتهم بنزلة برد عادية، قائلة: "محدش منكم يخاف من شوية برد يجيله".

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