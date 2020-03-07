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ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد

السبت 07/مارس/2020 - 05:58 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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افتتحت الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعادل إيجابي بين نادي ديبورتيفو ألافيس أمام نظيره نادي فالنسيا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ديبورتيفو الدولي بمدينة ألافيس.


ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم السبت علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين نادي برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المصري الشهير علي محمد علي.


ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد:


ريال مدريد 56 نقطة
برشلونة 55 نقطة
إشبيليه 46 نقطة
خيتافي 45 نقطة
أتليتكو مدريد 44 نقطة
ريال سوسيداد 43 نقطة
فالنسيا 42 نقطة
فياريال 38 نقطة
غرناطة 37 نقطة
اتليتك بيلباو 34 نقطة
ليفانتى 32 نقطة
الافيس 32 نقطة
أوساسونا 31 نقطة
ريال بيتيس 30 نقطة
بلد الوليد 29 نقطة
إيبار 27 نقطة
سيلتا فيجو 25 نقطة
مايوركا 22 نقطة
ليجانيس 20 نقطة
إسبانيول 20 نقطة
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