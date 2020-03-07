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موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقنوات الناقلة

السبت 07/مارس/2020 - 05:26 ص
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ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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يفتتح اليوم السبت نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي:

من المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة و الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث:

وتذاع المباراة بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 28 جولة علي بعد 19 نقطة من صاحب المركز الثاني نادي مانشستر سيتي بينما يحتل نادي بورنموث المركز التاسع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.


ويسعي نادي ليفربول لعودة الثقة من جديد بعدما تلقى ثلاث هزائم في أقل من شهر أمام نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا وواتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز وتشيلسي بكأس الاتحاد الانجليزي بينما يرغب نادي بورنموث في الفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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