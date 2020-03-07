أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجب وجود مصدر للتهوية الجيدة من أجل الوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أمس الجمعة: "لا يجب استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر كذلك أدوات التجميل لدى السيدات".





وتابع رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب التوجه مباشرة للطبيب مباشرة عند ظهور أعراض مباشرة للفيروس، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يقل نشاط الفيروسات، مشيرا إلى أنه يتوقع خلال شهر ونصف، من الآن لن نسمع عن فيروس كورونا مرة أخرى على مستوى العالم.





وأشار إلى أنه يجب التخلص من بعض العادات الاجتماعية مثل السلام والقبلات والاحضان لعدم انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه يجب تجنب الأكلات المكشوفة في الشارع لأنها خطرة جدا على صحة الإنسان.