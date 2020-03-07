Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 06:50 ص
Advertisements
هاني الناظر
هاني الناظر
مروة عبدالعزيز
Advertisements
كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجب وجود مصدر للتهوية الجيدة من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أمس الجمعة: "لا يجب استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر كذلك أدوات التجميل لدى السيدات".

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب التوجه مباشرة للطبيب مباشرة عند ظهور أعراض مباشرة للفيروس، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يقل نشاط الفيروسات، مشيرا إلى أنه يتوقع خلال شهر ونصف، من الآن لن نسمع عن فيروس كورونا مرة أخرى على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه يجب التخلص من بعض العادات الاجتماعية مثل السلام والقبلات والاحضان لعدم انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه يجب تجنب الأكلات المكشوفة في الشارع لأنها خطرة جدا على صحة الإنسان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طرق الوقاية من كورونا أخبار

أخبار تهمك

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

"الناظر" يوضح تفاصيل مهمة عن الجدير المائي والتعافي منه

طبيب جلدية يوجه تحذير مهم لربات البيوت (فيديو)

أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه

"فيروس حيواني".. كل ما تريد معرفته عن كورونا

الطب الوقائي بجامعة حلوان يوجه نصائح لتجنب عدوى فيروس كورونا

منع "التقبيل" و"السلام بالقدم".. أغرب طرق الوقاية من كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:06 ص

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status