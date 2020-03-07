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مشاهدات قياسية لمهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
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نجح مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، في تحقيق مشاهدات قياسية في وقت صغير للغاية.


وتجاوزت عدد مشاهدات الأغنية 10 ملايين مشاهدة في غضون ساعات قليلة منذ حذف إدارة يوتيوب للمهرجان وإعادته من جديد.


كلمات الأغنية
شفتك قمر طالع.. وأحمر خدود فاقع

عود البنات عالى.. شقلب لى انا حالى

يرخص ليك الغالى.. يالى سحرتنى

عود البطل ملفوف.. وأنا لسه ياما هشوف

جايلك وانا مش مكسوف.. ما انتى عجتبنى

واخدانى على الهادي.. وجمالها مش عادى

لما بتيجى قصادي بموت 200 مرة

محبش غير هيا.. وعايزها تعيش ليا

يا شاغلة أفكاري.. حسى بأجدارى

يا أحلى بنات جاري.. يا فراولة الحتة

عاوزك يا بنبونتي.. يا صاحبتي وبنتي

علشان اشوفك انتى.. بعمل مليون خطة

الضحكة دى حكاية.. سكر في كوباية.

وحازت الأغنية فور طرحها على إعجاب الجمهور الذي بادر بتسجيل الإعجابات والتعليقات الإيجابية.



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