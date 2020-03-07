مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 7 - 3 - 2020، أبرزها مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"



مازيمبي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.



صن داونز ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.



النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"



ليفربول ضد بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.



أرسنال ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.



بيرنلي ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"



برشلونة ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"



مونشنجلادباخ ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"



أبها ضد التعاون، تقام المباراة في تمام الثالثة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 1.



الفيصلي ضد النصر، تقام المباراة في تمام السادسة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 2.



الهلال ضد الاتفاق، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 1.