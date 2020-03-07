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الكورونا مرض يهدد أحلام جماهير ليفربول للتتويج بالبريميرليج

السبت 07/مارس/2020 - 04:50 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أصبح فيروس كورونا أكثر انتشارا في الفترة الأخيرة حول العالم، حيث وصل مؤخرا إلى إنجلترا مما تسبب في وفاة حالتين وإصابات العديد داخل المدن في بريطانيا.

وكانت قد ظهرت مؤخرا حالة إصابة بهذا الفيروس بمدينة ليفربول، وذلك مما قد يهدد إقامة المباريات بالجماهير خلال الفترة المقبلة على ملاعب الأندية الإنجليزية بجميع البطولات.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق كبير يصل إلى 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والمتوج باللقب في الموسمين الماضيين.

وأصبح هذا الفيروس يهدد أحلام جماهير ليفربول والتي استمرت حتى 30 عاما لحصد هذا اللقب مرة أخرى، حيث كان آخر لقب دوري إنجليزي توج به ليفربول في عام 1990.

وتحدث يورجن كلوب أن في إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن سيلعب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن سيلعب بطولة الدوري الأوروبي، ومن سيهبط من هذا الدوري، ومن سيصعد وطرح العديد من الأسئلة.
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