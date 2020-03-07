الكورونا مرض يهدد أحلام جماهير ليفربول للتتويج بالبريميرليج

أصبح فيروس كورونا أكثر انتشارا في الفترة الأخيرة حول العالم، حيث وصل مؤخرا إلى إنجلترا مما تسبب في وفاة حالتين وإصابات العديد داخل المدن في بريطانيا.

أصبح فيروس كورونا أكثر انتشارا في الفترة الأخيرة حول العالم، حيث وصل مؤخرا إلى إنجلترا مما تسبب في وفاة حالتين وإصابات العديد داخل المدن في بريطانيا.

وكانت قد ظهرت مؤخرا حالة إصابة بهذا الفيروس بمدينة ليفربول، وذلك مما قد يهدد إقامة المباريات بالجماهير خلال الفترة المقبلة على ملاعب الأندية الإنجليزية بجميع البطولات.

وكانت قد ظهرت مؤخرا حالة إصابة بهذا الفيروس بمدينة ليفربول، وذلك مما قد يهدد إقامة المباريات بالجماهير خلال الفترة المقبلة على ملاعب الأندية الإنجليزية بجميع البطولات.

وأصبح هذا الفيروس يهدد أحلام جماهير ليفربول والتي استمرت حتى 30 عاما لحصد هذا اللقب مرة أخرى، حيث كان آخر لقب دوري إنجليزي توج به ليفربول في عام 1990.

وأصبح هذا الفيروس يهدد أحلام جماهير ليفربول والتي استمرت حتى 30 عاما لحصد هذا اللقب مرة أخرى، حيث كان آخر لقب دوري إنجليزي توج به ليفربول في عام 1990.