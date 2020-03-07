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أمريكا تسجل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في مطار لوس أنجلوس

السبت 07/مارس/2020 - 05:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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أفادت فضائية "العربية" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لموظفين طبيين اثنين في مطار لوس أنجلس.

وكانت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ، عقب الإعلان عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناتج عن الفيروس في الولايات المتحدة 11 شخصا.

ويبلغ المتوفى 71 عامًا، وقد توفي في مستشفى قرب ساكرامينتو، وكان يعاني من مشكلات صحية، وعاد لتوه من رحلة على سفينة سياحية، بحسب ما قاله مسؤولون.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه سيوسع الفحص المتعلق بالفيروس ليشمل جميع أرجاء الولايات المتحدة.
وأكدت السلطات على مستوى العالم وجود أكثر من 92000 حالة إصابة، من بينها أكثر من 80.000 في الصين. وقد توفي أكثر من 3000 شخص في العالم، معظمهم في الصين.
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