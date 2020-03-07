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رئيس جامعة عين شمس: النقاب ليس من الدين

السبت 07/مارس/2020 - 07:49 ص
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رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إنه تم تنفيذ قرار منع النقاب في الطب والتدريس، لافتًا إلى أنه موضوع النقاب تنظيمي بحت ولابد ألا يخرج عن هذا الإطار.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال لقائه مع برنامج "نظرة" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أنه من حق المتلقي سواء كان مريضًا أو مريضة أو طالبًا أو طالبة، أن يتواصل ويتفاعل مع مقدم الخدمة، والاستجابة للقرار تمت بنسبة 95%، موضحا أن النقاب ليس من الدين في شيء، والدليل أنه في الحرم المكي تكشف المرأة وجهها ليصح حجها.

وتابع رئيس جامعة عين شمس: "لا نريد أن نعطي الموضوع أكبر من حجمه".
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الكلمات المفتاحية

جامعة عين شمس النقاب الجامعات

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