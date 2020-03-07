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راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 04:28 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أحيا الميجا ستار اللبناني راغب علامة، احتفالية ضخمة بالجامعة البريطانية " BUE" بمناسبة مرور ١٥ عاما على إنشائها بمصر بحضور خريجي ١١ دفعه سابقة ممن شغلوا مختلف الوظائف بالدولة.

وقدم علامة، عددًا كبيرًا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "اللى باعنا"، و"مبهزرش" و"نسينى الدنيا"، "كان غيرك اشطر" .بالإضافة إلى ما قدمه تلبية لرغبات الجمهور علي مدي قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الغناء والرقص المتتالية والتي تخللها صيحات وهتافات الإعجاب وحرصت إدارة الجامعة علي تكريمه كأفضل مطرب عربي قبيل انتهاء الحفل.

شارك في إحياء الحفل ال dj مو وال dj النسائي ola was وكان ضمن الحضور أحمد و محمود ومحمد ابو دشيش .. وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وفي سياق آخر يستعد راغب لطرح كليب جديد خلال الأيام المقبلة بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.

كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.


راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية بمرور ١٥ عاما على إنشائها (صور)
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