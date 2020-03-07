ضربة "في مقتل" لجيمس بوند!

نجح فيروس كورونا المخيف" في ضرب خطط العميل الأشهر 007، أو جيمس بوند، في مقتل.





واضطر القائمون على سلسلة أفلام الحركة والجاسوسية الشهيرة، إلى تأجيل عرض الجزء الجديد من الفيلم الذي كان مقررا عرضه في أبريل المقبل.





وأعلن عن تأجيل عرض فيلم (نو تايم تو داي) أو "لا وقت للموت" لمدة 7 شهور كاملة، حتى نوفمبر المقبل.





وجاء القرار وفقا لمنشور على تويتر بعد "دراسة متأنية، وتقييم شامل لسوق السينما العالمية".







