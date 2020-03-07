جامعة عين شمس تكشف عن قيمة جائزة أفضل بحث علمي



وأضاف المتيني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 15 % من هذه الأبحاث تنشر في المجلة العلمية المتخصصة، لافتًا إلى مكافأة النشر العلمي للباحث قد تصل إلى 50 ألف جنيه.



وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هناك عائد معنوي أيضا يتم عن طريق تكريم هؤلاء في حفالات بالجامعة، وإذا كان البحث مفيد فإن الباحث والجامعة والكلية سيستفيد بهذا البحث.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تسجل 14 ألف بحث علمي سنويا، منهم 4200 بحث طبي يليه البحث الطبي والتكنولوجيا.