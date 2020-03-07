عين .. بيرسون قاهر ليفربول

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فجر واتفورد مفاجأة من العيار الثقيل هذا الموسم وأوقف قطار انتصارات ليفربول المرشح بقوة للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.



يقود نايجل بيرسون واتفورد في الموسم الحالي بعد بداية كارثية وضعت في الفريق في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 15 جولة حصد خلالها 8 نقاط.





قاد بيرسون ثورة حقيقية، فبعد تقديم مباراة جيدة أمام ليفربول المتصدر والتي خسرها بثنائية نظيفة جمع 13 نقطة خلال خمس جولات متتالية بدأها بالفوز على مانشستر يونايتد قبل التعادل مع كريستال بالاس ثم الفوز على أستون فيلا وولفرهامبتون وبورنموث.









وعلى الرغم من الاستمرار في مراكز الخطر في جدول ترتيب الدوري وغياب الفوز في خمس مواجهات متتالية إلا أن الانطلاقة المبهرة لبيرسون كانت مثلت حماية لفريق واتفورد ليبقى بعيداً عن منطقة الهبوط.





ويعتبر بيرسون أول مدير فني إنجليزي يهزم ليفربول في الدوري منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام وذلك عندما قاد المخضرم سام ألاردايز فريق كريستال بالاس للفوز على الفريق الأحمر في موسم 2016/2017.





كما أصبح الثلاثية القاسية هي أثقل هزيمة يتلقاها متصدر في دوري القسم الأول الإنجليزي أمام فريق يصارع في مراكز الهبوط منذ 35 عامًا. واختارت عين الفجر الرياضي بيرسون نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ...







ولد نايجل جراهام بيرسون في 21 أغسطس 1963 في مدينة نوتنجهام في ميدلاند الشرقية في إنجلترا.







بدأ بيرسون مشواره كلاعب كرة عام 1980 وهو في السابعة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي هينور تاون وكان يلعب في مركز المدافع واستمر معه لمدة موسم.





في 1981، انضم بيرسون إلى شروسبري الذي سجل له 5 أهداف في 153 مباراة خلال 6 مواسم.





في 12 أكتوبر 1987، رحل بيرسون إلى شيفيلد وينزداي مقابل 250 ألف جنيه إسترليني ولعب له لمدة 7 مواسم، خاض خلالها 180 مباراة وسجل 14 هدف.









قاد بيرسون شيفيلد وينزداي للتتويج بكأس الدوري موسم 1990/1991.









في 1994، انتقل بيرسون إلى ميدلسبره مقابل 750 ألف جنيه إسترليني وخاض معه 115 مباراة وسجل خلالهم 5 أهداف في 4 مواسم. أعلن بيرسون اعتزاله ممارسة كرة القدم في 1998 ليبدأ مشواره في مجال التدريب.







* مشواره التدريبي :

قاد بيرسون 9 أندية ومنتخب واحد حتى الآن منهم 3 أندية قادهم كمدرب مؤقت، تستعرضها عين الفجر الرياضي :-



- قاد بيرسون كارليسلي يونايتد منذ 17 ديسمبر 1998 حتى 17 مايو 1999 في 30 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 12 مباراة.



- في 1999، تم تعيين بيرسون مديراً فنياً لستوك سيتي خلفًا لجاري ميجسون حتى عام 2001 لتتم إقالته بعد ذلك.



- في نوفمبر 2004، تم تعيين بيرسون مساعد لبرايان روبسون الذي كان مديراً فنياً لويست بروميش البيون قبل أن تتم إقالته في 2006 ليقود بيرسون الفريق كمدرب مؤقت منذ 18 سبتمبر 2006 حتى 17 أكتوبر 2006 في 4 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.



- في 24 مارس 2007، قاد بيرسون منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا وتعادل فيها.



- قاد بيرسون نيوكاسل يونايتد كمدرب مؤقت مرتين، المرة الأولى منذ 6 مايو 2007 حتى 15 مايو 2007 في مباراة واحدة تعادل فيها. والمرة الثانية منذ 9 يناير 2008 حتى 16 يناير 2008 في مبارتين، فاز في مباراة وخسر في المباراة الأخرى.



- قاد بيرسون ساوثهامبتون منذ 18 فبراير 2008 حتى 30 مايو 2008 في 14 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات.



- قاد بيرسون ليستر سيتي منذ 20 يونيو 2008 حتى 29 يونيو 2010 في 107 مباراة، فاز في 55 مباراة وتعادل في 30 مباريات وخسر 22 مباراة.



- قاد بيرسون هال سيتي منذ 29 يونيو 2010 حتى 15 نوفمبر 2011 في 64 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 20 مباراة وخسر 21 مباراة.



- عاد بيرسون لقيادة ليستر سيتي مرة أخرى منذ 15 نوفمبر 2011 حتى 30 يونيو 2015 في 182 مباراة، فاز في 85 مباراة وتعادل في 38 مباراة وخسر 59 مباراة.



- قاد بيرسون ديربي كاونتي منذ 27 مايو 2016 حتى 8 أكتوبر 2016 في 14 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر 5 مباريات وخسر 6 مباريات.



- قاد بيرسون أو اتش ليوفن منذ 22 سبتمبر 2017 حتى 3 فبراير 2019 في 56 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 23 مباراة.