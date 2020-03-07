بعد آداؤه المميز.. مرتضى منصور يكشف قيمة عقد أبو جبل ولماذا تم التعاقد معه؟

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بصعود الفريق لدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بصعود الفريق لدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة نادي الزمالك: الفريق يمتلك مجموعة من اقوى لاعبي القارة وتم التعاقد معهم لحصد الألقاب والبطولات بجانب ادائهم الرجولي المميز .

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة نادي الزمالك: الفريق يمتلك مجموعة من اقوى لاعبي القارة وتم التعاقد معهم لحصد الألقاب والبطولات بجانب ادائهم الرجولي المميز .