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بعد آداؤه المميز.. مرتضى منصور يكشف قيمة عقد أبو جبل ولماذا تم التعاقد معه؟

السبت 07/مارس/2020 - 03:52 ص
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بوابة الفجر
على شحاتة
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عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بصعود الفريق لدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة نادي الزمالك: الفريق يمتلك مجموعة من اقوى لاعبي القارة وتم التعاقد معهم لحصد الألقاب والبطولات بجانب ادائهم الرجولي المميز .

وأضاف: المستوى الذي يقدمه أبو جبل حارس مرمى الفريق دليل كبير على موهبته وتم شراء عقده بمبلغ يقدر ب14 مليون جنيه لاننا ندرك قيمته كحارس كبير وهذا هوه دوره وهو أيضا ما ينطبق على محمود حمدي الونش ومحمود علاء وباقي اللاعبيين.
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