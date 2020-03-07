انتقادات لدرة بسبب ملابس الكيك بوكسينج

نشرت الفنانة درة، عبر فيديو جديد ظهرت خلالها وهي تمارس رياضة جديدة ظهرت خلاله وهي تخضع لتدريبات الكيك بوكسينج على يد مدرب في النادي الرياضي.

وعلقت على الفيديو قائلة: "موعدي الأول، كيك بوكسينج" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوها "إنستجرام".





ولفتت بذلك أنظار الكثير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع على التطبيق.





وأعرب عدد كبير من هؤلاء عن استغرابهم لجوء الفنانة إلى هذه الرياضة متسائلين عن السبب.





وفي المقابل تعرض لها الكثيرون بالانتقاد مذكّرين بأنها أنهت منذ مدة قصيرة أداء مناسك العمرة.





ومما كتب في التعليقات: "تستفاد ايه كده لو حد تحرش بيها مثلا؟ ولا هتدخل بطولة؟" و"لسه مبارح كانت بالعمرة ومحتشمة".





ويشار إلى أن الممثلة أجرت مراسم العمرة في شهر فبراير الماضي 2020 ونشرت عدداً من الصور والفيديوهات وبدت فيها وهي ترتدي ملابس الإحرام السوداء وتضع الكمامة على وجهها خوفاً من التقاط عدوى فيروس كورونا.



