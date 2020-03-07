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بالأرقام قبل مباراة بورنموث.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟

السبت 07/مارس/2020 - 03:20 ص
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صلاح
صلاح
أحمد عصام
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 يستعد اللاعب المصري محمد صلاح لقيادة فريقه في مباراة فريق بورنموث المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام اليوم السبت على ملعب الانفيلد معقل الريدز.

ويدخل الفريق الأحمر تلك المباراة من أجل العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بعد الهزيمة الأخيرة من فريق واتفورد في البريميرليج، بالرغم من احتلاله صدارة الترتيب بفارق 22 نقطة عن المركز الثاني.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" ارقام محمد صلاح هذا الموسم مع الفريق. وسجل محمد صلاح هذا الموسم في البريميرليج 15 هدفا، ونجح في صناعة 6 أهداف لزملائه خلال 25 مباراة خاضها في البطولة، وودع الريدز بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي بدون مشاركة صلاح في أي هدف سجله الفريق.

بينما أحرز اللاعب المصري 4 أهداف خلال 7 مباريات خاضها في الموسم الجاري ببطولة دوري ابطال اوروبا، وأيضاً ساهم في صناعة هدف وحيد خلال بطولة كأس العالم للأندية الماضية والتي توج بها الريدز.

ويسعى صلاح للتسجيل في شباك بورنموث من أجل الاقتراب من القمة أكثر أو اعتلائها خلال المباراة في حال تسجيله أكثر من هدفين.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين على التوالي.
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