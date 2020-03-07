متحف الأرميتاج يرفض إلغاء معرض الفن الكوري خوفا من كورونا





أعلن مدير عام متحف الأرميتاج ميخائيل بيوتروفسكي، أن المعارض التي يخطط لإقامتها في المتحف لن تلغى، لكن مواعيدها وحجمها يمكن تعديلها.









وقال خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 5 مارس في بطرسبورغ، إن الأوضاع المتعلقة بـ كورونا هي الهستيريا بنسبة 50% والواقع بنسبة 50%.





وأفاد مدير عام الأرميتاج بأنه يعتزم أن يقيم في 25 مارس معرض الفن الكوري بعنوان " النزعة الرومانسية والاجتهاد، الفن المعاصر لكوريا الجنوبية" الذي يمكن ألا يحضر إلى مراسم افتتاحه وفد يمثل الجانب الكوري.

ومضى قائلا " لا نلغي أي شيء الآن، والمعروضات قادمة إلينا. وقد تم تحديد موعد افتتاح المعرض".

وأعاد ،بيوتروفسكي، إلى الأذهان أن متحفه سيحتضن في مايو المقبل معرضا كبيرا للفنان الصيني التشكيلي المعاصر، جانغ هوانغ، المعروف بإقامة المعارض المدوية في كل من الصين والولايات المتحدة.

وقال:" أظن أن معرض الفنان الصيني سيقام عندنا على الأرجح. وإننا نعلق آمالا على أن الهستيريا المتعلقة بفيروس كورونا ستهدأ بحلول مايو المقبل. لذلك لا نلغي المعرض. فيما يتعلق بإجراءات الأمان فإننا نكتفي بتقديم الأقنعة الواقية لمن يرغب في ارتدائها".







