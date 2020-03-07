اليوم.. قافلة طبية لصحة المرأة بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، اليوم السبت، قافلة طبية لصحة المرأة، وذلك بمقر النقابة.





تأتي القافلة بالتعاون مع مديرية الصحة بمنطقة الوايلي الطبية، للفحص المبكر للصحفيات وأسرهن، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ مليون صحة".





وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، إن الفريق الطبي يقدم خدمة الفحص المبكر لأمراض الثدي والضغط والسكر والوزن، مجانًا، من العاشرة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، ولمدة أسبوعين، تبدأ من غدٍ السبت ٧ مارس الجاري.





وأضاف في بيان سابق له، إن الزميلات الصحفيات يستفدن من خدمة الفحص، وأيضًا وزوجات الزملاء الصحفيين، وأمهات وبنات أعضاء النقابة، وشقيقات الزملاء والزميلات.