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اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب التقديم للنقل لجدول المشتغلين

السبت 07/مارس/2020 - 04:12 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تفتح لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب تلقي أوراق النقل لجداول المشتغلين، للزملاء أعضاء النقابة، ممن أكملوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين، وذلك بدءًا من اليوم السبت، وحتى 12 مارس الجاري.

ووفقًا لقانون النقابة؛ على طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين، أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين.

ويمضي الزميل عضو النقابة عامًا بجدول تحت التمرين، ويحق له بعد انقضاء العام النقل لجدول المشتغلين، إذا كان من خريجي كليات الإعلام، ويمضي عامين إذا كان من خريجي أي كلية أخرى، أو حاصلًا على مؤهل عالٍ آخر.
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