ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبورنموث

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق بورنموث اليوم السبت 7 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسوف تقام المباراة في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي.





ويحل جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي، وايميريك اوباميانج لاعب فريق أرسنال في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 17 هدف.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-





1- جيمي فاردي 17 هدف.





2- ايميريك اوباميانج 17 هدف.





3- سيرجو اجويرو 16 هدف.





4- داني أنجز 15 هدف.



