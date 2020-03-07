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الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 03:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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علقت وزارة الصحة، على زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للصين، لافتة إلى أن العلاقات المصرية الصينية وطيدة، ومصر من الدول القليلة التي لم تتخذ أي قرارات بوقف الرحلات الجوية للصين سواء المباشرة أو الترانزيت.

وأضافت الوزارة خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "48 ساعة"، الذي يعرض عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن الشائعات في الأمور التي تخص صحة المواطن ليست مقبولة، مشددًة على ضرورة التعامل مع ملف فيروس كورونا بقدر من المسؤولية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتعامل مع ملف كورونا بمنتهى الشفافية، ولديها خطة متكاملة لمواجهة تسلل الفيروس للبلاد، مطالبًة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مضيفا: "الوفد القادم من الصين برئاسة الوزيرة هالة زايد، خضع لجميع الإجراءات الوقائية من قبل الحجر الصحي، فور وصوله لمطار القاهرة الدولي".
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وزارة الصحة مصر فيروس كورونا الصين أخبار

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