كاتي بيري تكشف خبرا سارا لمعجبيها





كشفت نجمة البوب الأميركية كايتي بيري نبأ حملها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة، حيث عبر "تويتر"، "سعيدة جدًا لعدم اضطراري بعد الآن إلى ابتلاع بطني أو حمل حقيبة يد كبيرة أينما تنقلت لإخفاء الحمل".





ونشرت المغنية الأميركية البالغة 35 عامًا، فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "نيفر وورن وايت" التي أثارت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها راحت في اللقطات الأخيرة تلامس بطنها المتكور.





ومن ثم دعت متابعيها مباشرة عبر "إنستغرام" إلى مشاهدة الفيديو كليب "حتى النهاية. فهناك سر صغير ينمو".





وكايتي بيري المعروفة بأغانٍ مثل "آي كيسد إيه غيرل" و"رور"، مخطوبة إلى الممثل البريطاني أورلاندو بلوم الذي شارك في سلسلة أفلام "لورد أوف ذي رينغز" و"بايريتس اوف ذي كارابيين".





وهو أول طفل لها والثاني لأورلاندو بلوم (43 عاما) الذي له ابن مع عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير.







