نائب غرفة سياحة الصعيد: مصر لديها خطة لمواجهة الأزمات

كشف محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة في الصعيد، أن وزارة الصحة بدأت في إجراء مسح لجميع المنشآت السياحية بكل موظفيها من الأقصر إلى أسوان.





وأكد عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "48 ساعة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن الحالات المكتشفة المصابة بفيروس كورونا تم عزلها في إحدى المستشفيات القريبة من الأقصر لحين نقلهم للمستشفى المخصص للعزل بمرسى مطروح.





وتابع: "نتمتع بنسب تدفق سياحي غير مسبوقة هذا العام وقاربنا على نسب إشغال 85%، ولدينا أفواج من السوق الفرنسي والألماني والأمريكي والياباني بأعداد كبيرة جدًا"، مؤكدًا أن مصر لديها خطط لمواجهة الأزمات وما بعدها.