Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب غرفة سياحة الصعيد: مصر لديها خطة لمواجهة الأزمات

السبت 07/مارس/2020 - 04:09 ص
Advertisements
محمد عثمان
محمد عثمان
مروة عبدالعزيز
Advertisements
كشف محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة في الصعيد، أن وزارة الصحة بدأت في إجراء مسح لجميع المنشآت السياحية بكل موظفيها من الأقصر إلى أسوان.

وأكد عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "48 ساعة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن الحالات المكتشفة المصابة بفيروس كورونا تم عزلها في إحدى المستشفيات القريبة من الأقصر لحين نقلهم للمستشفى المخصص للعزل بمرسى مطروح.

وتابع: "نتمتع بنسب تدفق سياحي غير مسبوقة هذا العام وقاربنا على نسب إشغال 85%، ولدينا أفواج من السوق الفرنسي والألماني والأمريكي والياباني بأعداد كبيرة جدًا"، مؤكدًا أن مصر لديها خطط لمواجهة الأزمات وما بعدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب عن موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز.. مفاجأت مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: "الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني.. والسودانيين باعونا"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الغربية: لا توجد لدينا حالة مصابة بكورونا

عاجل.. ننشر تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

4 إجراءات لوزارة الصحة فور اكتشافها 12 مصابا بكورونا في الأقصر

بعد إصابة 12 مصريا بكورونا.. تحركات عاجلة من الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

08:09 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status