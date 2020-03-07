تعليق صادم من كندة علوش على "كورونا"





علقت الفنانة السورية كندة علوش، على حالة الخوف من تفشي وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم قائلة: "إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال".





وتابعت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، على تويتر : " بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا".

وأضافت: "حاسة إنو جزء كبير منو بروباجندا وضجة إعلامية ومو شايفة إنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة أو مستهترة؟".

















