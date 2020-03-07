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أستاذ سموم يطالب بمنع حبوب الغلال من مصر (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 02:49 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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طالب الدكتور أحمد عمر، أستاذ السموم الإكلينيكية بجامعة الزقازيق، بمنع "حبوب حفظ الغلة" من مصر، عقب وفاة ثلاث فتيات تناولن هذه الحبوب بالشرقية.

وأضاف "عمر" خلال مداخلة هاتفية له برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن حبوب حفظ الغلة غاية في الخطورة، حيث أن أي مواطن يتناول هذه الحبوب لو لم يتم إسعافه خلال ساعتين يلقى حتفه مباشرة.

وتابع أستاذ السموم الإكلينيكية: "فوسفيد الألومنيوم الذي يدخل في صنع "حبة حفظ الغلة"، بمجرد دخوله للمعدة يتحول لغاز الفوسفين السام الذي يتسبب في قتل كافة خلايا الجسم وفشل في كافة أعضائه".
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