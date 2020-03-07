موعد مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا







يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأفريقية يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 لمتابعة مباراة العودة بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقي ا وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD





كورة اون لاين مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي بث مباشر، حيث تقابل الفريقان يوم السبت الماضي والموافق 29 من شهر فبراير الماضي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب. وكان الوداد البيضاوي المغربي فاز على النجم الساحلي بهدفين نظيفين وقد أحرز هدفي اللقاء اللاعب محمد ناهيري مدافع الفريق المفربي.



وسيواجه الفريق الفائز من اللقاء الذي سيجمع الفريقين إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وسيلتقي مع الفائز من مباراة الأهلي وصن دوانز.





* التشكيل المتوقع :

-من المتوقع أن يخوض الوداد البيضاوي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : رضا التكناوتي

خط الدفاع : أيوب عملود - محمد النهيري - إبراهيم كومارا - بدر كدارين

خط الوسط : إبراهيم النقاش - يحيى جبران - وليد الكرتي

خط الهجوم : بديع أووك - كازادي كاسونجو - إسماعيل الحداد





- ومن المتوقع أن يخوض النجم الساحلي المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أشرف كرير

خط الدفاع :بهاء السلامي - زياد بوغطاس - صدام بن عزيزة - مرتضى بن وناس

خط الوسط : محمد أمين عمر - إيهاب المساكني - فراس بن العربي - وجدي كشريدة

خط الهجوم : سليمانى كوليبالي - كريم العريبي