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تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربية (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 04:31 ص
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أشرف هلال
أشرف هلال
مروة عبدالعزيز
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كشف أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، عن حجم تأثر أسعار الأدوات الكهربائية والمنزلية بفيروس كورونا.

وأضاف هلال خلال مداخلة تقديمه برنامج "مساء dmc" أمس الجمعة، أن مصر تستورد كمية كبيرة من مدخلات المصانع من الصين، والمصانع شبه متوقفة في بكين، والمخزون بدأ يختفي، لافتا إلى أن أخر تعاقدات تمت للمصانع المصرية كان في شهر نوفمبر الماضي، لأن الصين تدخل ال‘جازة السنوية التي تبدأ في شهر يناير وتنتهي في منتصف فبراير.

وأشار رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن بعض الشركات نزلت الحاويات الخاصة بها ولم يتم التصديق عليها من السفارة الصينية في القاهرة، لأنها مغلق تماما ومن شروط الإفراج أن يصدق على الفاتورة من السفارة.

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن المعروض من الأدوات المنزلية، بدأ يقل في السوق نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين.

وأوضح أن المصانع المصرية تعتمد بصورة كبيرة على الصين فى استيراد مدخلات صناعة الأدوات المنزلية أو الأدوات كاملة التصنيع.

وأشار رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى أن بعض مصانع الأدوات الكهربائية بدأت فى رفع الأسعار، بسبب انخفاض مدخلات التى تمتلكها هذه المصانع، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت فى حدود 5%.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى أن بعض المصانع والمستوردين اتجهت إلى فتح أسواق خارجية جديدة لسد احتياجات السوق من المنزلية.
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