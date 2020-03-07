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البيرميرليج| كل ما تريد معرفته عن مواجهة أرسنال ضد وست هام يونايتد

السبت 07/مارس/2020 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي أرسنال مساء اليوم السبت ضيفه وست هام يونايتد على ملعب «الإمارات» معقل «الجانرز» ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة أرسنال ضد وست هام يونايتد بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2020 ، على ملعب «الإمارات» معقل الفريق اللندني، حيث تُنقل المباراة حصرياً عبر قناة «BEIN SPORTS 2» بتعليق صوتي للمعلق خالد الغول.


التشكيل المتوقع لـ أرسنال أمام وست هام يونايتد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، تشكيل الجانرز لمواجهة وست هام يونايتد مساء اليوم السبت بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقة البيرميرليج كالتالي:-


في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: بوكايو ساكا – ديفيد لويز – شكودرن موستافي – هيكتور بيليرين

في الوسط: جرانيت تشاكا – داني سيبايوس – بيير-إيميريك أوباميانج – مسعود أوزيل – نيكولاس بيبي

في الهجوم: إدي نكيتياه.


التشكيل المتوقع لـ وست هام يونايتد ضد أرسنال

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز تشكيل الضيوف فريق وست هام يونايتد بالاعتماد على طريقة التأمين الدفاعي لمنطقتي وسط الملعب والخط الخلفي وهوا ما يتوافر في تشكيلته المفضلة كالتالي:-

حراسة المرمى: راندولف.

خط الدفاع: زاباليتا، عيسى ديوب، أوغبينا، كريسويل، ماسوكو.

خط الوسط: أنطونيو، رايس، مارك نوبل.

خط الهجوم: لانزيني، هالير.


ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

يدخل الفريق اللندني أرسنال مواجهة الليلة أمام ضيفه وست هام يونايتد محتلا الترتيب العاشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 37 نقطة من 27 مباراة خاضها الجانرز في البيرميرليج حيث حقق الفريق الفوز في 8 جولات وتعادل في 13 لقاء وخسر في 6 مناسبات.


ترتيب وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر يحتل الضيوف فريق وست هام يونايتد المركز الـ16 بجدول ترتيب البيرميرليج برصيد 27 نقطة من 28 مباراة ، حقق الفريق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مناسبات وتلقى الهزيمة في 15 جولة.
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