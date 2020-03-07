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أصيب بالفشل الكلوي وتولى منصب نقيب الممثلين.. أبرز المعلومات عن حمدي غيث في ذكرى وفاته

السبت 07/مارس/2020 - 04:44 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حمدي غيث الذي ينتمي لعائلة من الوسط الفني فشقيقه الفنان الراحل "عبد الله غيث" وقدم ''حمدي" العديد من الأعمال الفنية واستطاع أن يكسب قلوب الملايين.

ويستعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد في 7 يناير عام 1924م بمحافظة الشرقية.

2- تخرج من كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

3- درس بمعهد التمثيل بعد تخرجه، لحبه للفن منذ صغره.

4- قدم العديد من الأفلام منها الناصر صلاح الدين، من القاهرة الى الزقازيق، أرض الخوف، التوت والنبوت، حارة البرجوان، نار الشوق، المدبح.

5-شارك في عدة مسلسلات منها الشهد والدموع، زيزينيا، السيرة الهلالية، المال والبنون، الفرسان، ذئاب الجبل.

6-تم تكريمه في عام 1978م "بوسام العلوم والفنون".

7- حصل جائزة الدولة التقديرية للفنون في لجنة الثقافة الجماهيرية والمسرح.

8- تولى منصب ''نقيب الممثلين''.

9- قام بإخراج أكثر من عمل مسرحي منهم "أرض النفاق"، "مأساة جميلة".

10- عانى لفترة طويلة مع المرض، حيث أصيب صابته بفشل كلوي وإلتهاب رئوي حاد وعدم إنتظام ضربات القلب.

11- توفي في مستشفى "عين شمس التخصصي" يوم 7 مارس عام 2006 عن عمر يناهز الـ82 عامًا.



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