مهرجان "كرهت أمثالكم" لعمر كمال وحمو بيكا يحتل مرتبة متقدمة بتريند يوتيوب (فيديو)

حقق مهرجان "كرهت أمثالكم"، لعمر كمال وحمو بيكا عدد مشاهدات ضخم، كما احتل المركز الثالث بقائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.





كلمات المهرجان





بطلت اصون واخلص بطلت اصفلكو مفكوش واحد مخلص وكرهت امثالكو، انا جيت على نفسي ومجتش انا عليكي انتو سبب يأسي الله يجازيكو.











