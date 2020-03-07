Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهرجان "كرهت أمثالكم" لعمر كمال وحمو بيكا يحتل مرتبة متقدمة بتريند يوتيوب (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 01:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
حقق مهرجان "كرهت أمثالكم"، لعمر كمال وحمو بيكا عدد مشاهدات ضخم، كما احتل المركز الثالث بقائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

كلمات المهرجان

بطلت اصون واخلص بطلت اصفلكو مفكوش واحد مخلص وكرهت امثالكو، انا جيت على نفسي ومجتش انا عليكي انتو سبب يأسي الله يجازيكو.



 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها البيض والباذنجان.. أطعمة تحمي جسمك من كورونا

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب: "الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني.. والسودانيين باعونا"

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز.. مفاجأت مدوية

منذ ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب عن موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

12:36 ص

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status