"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل الموجة 15 لإزالة التعديات على الأراضي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأ تنفيذها منذ شهر فبراير الماضي، بالتنسيق مع غرف عمليات الوزارة وغرف عمليات المحافظات.





وأَضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر فضائية، "اكستر نيوز" أمس الجمعة، أن المحافظات التي تم تنفيذ الحملة بها المنيا يليها بني سويف ثم الشرقية يليه الغربية يليه القليوبية.





وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية، جاءت في محافظة الشرقية في المركز الأول بـ 1132 حالة، يليها المنوفية بـ 992 حالة وأسيوط 358، مؤكدا أنه تم التشديد على ألا يكون هناك تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى.