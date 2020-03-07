كل ما تريد معرفته عن لقاء مازيمبي والرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا









يستضيف ملعب "تي بي مازيمبي" بمدينة لوبومباتشي الكونغولية اليوم السبت 7 مارس، مواجهة فريق مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية ضد ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.







وإنتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بفوز الرجاء بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت منذ أسبوع على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.







فرص تأهل مازيمبي والرجاء





وسيتعين على فريق مازيمبي الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لعبور عقبة الرجاء وبلوغ الدور نصف النهائي.





بينما يكفي الرجاء الخسارة بفارق هدفأ أو بفارق هدفين بشرط تسجيل أهداف، لبلوغ الفريق الدور قبل النهائي، بينما سيلجأ الفريقان للوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح، في حال خسارة الرجاء بهدفين نظيفين.









موعد مباراة مازيمبي ضد الرجاء





وتنطلق مباراة مازيمبي والرجاء عصر اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الخامسة مساءاً بتوقيت دبي وأبو ظبي، الثانية ظهراً بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.





تنقل المبارا على قناة beIN Sports HD6 ويعلق عليها جواد بدة.







التشكيل المتوقع لمباراة مازيمبي والرجاء





من المتوقع أن يبدأ المدرب "بامفيل ميهايو كازيمبي" مدرب مازيمبي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو.



خط الدفاع: ديو إيساما مبيكو – تاندي مبواني – كاباسو تشونجو – جوزيف أوتشايا.



خط الوسط: رينفورد كالابا – كريستيان كوفي – جلودي ليكونزا – إسحق تشيبانجو.



خط الهجوم: جاكسون موليكا – توماس أوليمينجوا.