Advertisements
الزمالك يُحطم حلم "الثلاثية التاريخية" للترجي في دوري أبطال إفريقيا
السبت 07/مارس/2020 - 01:32 ص
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
انتزع فريق الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من ستاد "رادس" بتونس، بعدما تفوق على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية للبطولة القارية.
الزمالك تغلب على فريق الترجي التونسي 3 / 1 في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والذي جمع الفريقين بالقاهرة يوم 28 فبراير الماضي، بينما خسر 1 / 0 في لقاء الإياب مساء الجمعة 6 مارس، ليصعد لنصف نهائي دوري الأبطال وينتظر الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.
الزمالك يُنهي هيمنة الترجي الإفريقية:
استطاع فريق الزمالك إنهاء سيطرة الترجي التونسي على ألقاب بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بعد الإطاحة به خارج منافسات النسخة الحالية من البطولة القارية، وحرمانه من استكمال مشواره نحو النهائي الإفريقي.
الترجي التونسي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسختين الماضيتين بالبطولة الإفريقية، وتأهل بطل تونس لتمثيل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية.
وتوج الترجي بلقب دوري الأبطال عام 2018 علي حساب الأهلي بعدما خسر ذهابا 3 / 1، وفاز إيابا 3 / 0، بينما حصد اللقب الإفريقي العام الماضي على حساب الوداد المغربي، حيث تعادل الفريقين ذهابا 1 /1، بينما انسحب بطل المغرب من مباراة الإياب بعد أزمة تحكيمية بسبب تعطل تقنية الفيديو، وأعلن الكاف اعتباره خاسرًا باللقاء ومنح اللقب للترجي.
ونجح الزمالك في إيقاف تفوق الترجي التونسي بالبطولة الإفريقية بالموسم الحالي، وأطاح بفريق أبناء باب سويقة خارج منافسات البطولة من دور الثمانية بعدما تغلب عليه ذهابا 3 / 1، وخسر إيابا 1 / 0.
الزمالك يحرم الترجي من "الثلاثية التاريخية":
وحرم الزمالك، فريق الترجي من تحقيق حلم التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال إفريقيا، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي نادي إفريقي في تاريخ البطولة القارية منذ إنطلاقها عام 1964، حتي النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بـ8 ألقاب، وناديي الزمالك ومازيمبي اللذان يمتلكان 5 ألقاب لكل منهما بالبطولة لم يسبق لهم تحقيق هذا الإنجاز أبدًا.
الجدير بالذكر أن فريق الترجي التونسي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات طوال تاريخه، ويعتبر واحد من 4 أندية حققت لقب البطولة الإفريقية (مرتين متتاليتن) بجانب الثلاثي: مازيمبي الكونغولي (1967، 1968 و 2009، 2010) - انيمبا النيجيريا (2003، 2004) - الأهلي المصري (2005، 2006، و2012، 2013).
Advertisements