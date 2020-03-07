الزمالك يُحطم حلم "الثلاثية التاريخية" للترجي في دوري أبطال إفريقيا





ونجح الزمالك في إيقاف تفوق الترجي التونسي بالبطولة الإفريقية بالموسم الحالي، وأطاح بفريق أبناء باب سويقة خارج منافسات البطولة من دور الثمانية بعدما تغلب عليه ذهابا 3 / 1، وخسر إيابا 1 / 0.





الزمالك يحرم الترجي من "الثلاثية التاريخية":



وحرم الزمالك، فريق الترجي من تحقيق حلم التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال إفريقيا، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي نادي إفريقي في تاريخ البطولة القارية منذ إنطلاقها عام 1964، حتي النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بـ8 ألقاب، وناديي الزمالك ومازيمبي اللذان يمتلكان 5 ألقاب لكل منهما بالبطولة لم يسبق لهم تحقيق هذا الإنجاز أبدًا.