عاجل.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه يسود طقس اليوم السبت مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



