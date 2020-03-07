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عاجل.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم السبت
السبت 07/مارس/2020 - 08:16 ص
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أمنية فوزي
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه يسود طقس اليوم السبت مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وأضافت في بيان لها اليوم السبت، أن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ومائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
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